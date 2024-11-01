«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией с контрактом Винисиуса в «Реале»

в будущем может попытаться приобрести звезду мадридского «Реала»

Ранее появилась информация, что Винисиус отказался продлевать контракт с «Реалом». Бразилец считает, что сейчас не самый подходящий для этого момент.

По информации Relevo, «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией с контрактом Винисиуса в «Королевском клубе».

Источник утверждает, что английский клуб в любой момент готов обсудить трансфер 24-летнено вингера, если станет известно, что игрок готов покинуть Мадрид.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 200 миллионов евро.

Напомним, в августе сообщалось, что один из саудовских клубов предлагал «Реалу» за Винисиуса один миллиард евро.