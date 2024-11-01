Ван Дейк — о Салиба: В его возрасте я играл гораздо слабее

Центральный защитник «Ливерпуля» 33-летнийвысказался об уровне игры игрока центра обороны «Арсенала» 23-летнего

«Очевидно, что Салиба здорово прогрессирует. Он надёжен и здорово играет в обороне. Если честно, то думаю, что в его возрасте я был далеко не на том уровне, на котором он находится сейчас. Мне нравится смотреть на других защитников и перенимать у них многое», — сказал ван Дейк на подкасте Рио Фердинанда.

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В этом сезоне французский защитник провел за канониров 12 матчей. На портале Transfermarkt Салиба оценивается в 80 млн евро. В 23-летнем возрасте ван Дейк играл за шотландский «Селтик».