Тошич: Надеюсь, ЦСКА победит «Спартак»

Бывший игрок ЦСКАвысказался о предстоящем матче армейцев со «Спартаком». Встреча начнется в Москве 2 ноября в 20:45 мск.

«Я увидел, что ЦСКА не победил в двух последних дерби, но замечаю, что у команды хороший настрой. Это первое дерби между Николичем и Станковичем. Оно будет интересно и для нас, сербов, потому что один тренер, скажем так, из "Црвены Звезды", другой — из "Партизана". Двойное дерби.

Учитывая, что ЦСКА играет дома, и я бывший игрок команды, надеюсь, что ЦСКА победит», — сказал Тошич в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Календарь и таблица РПЛ

После 13 туров в РПЛ армейцы занимают 5-е место в таблице с 24 очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (22).