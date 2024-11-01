Гершкович: «Динамо» нужно срочно укреплять оборону и качеством, и количеством

Председатель Объединения отечественных тренероввысказался о текущем положении дел в московском

«"Динамо" — это моя головная боль и всех тех, кто ему симпатизирует. Такая классная атака — и такая безобразная оборона… С подобными вводными говорить о больших победах сложно. Принцип "вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим", будет проходить явно не против всех соперников. Баланс слишком хрупкий. Следующая игра у "Динамо" — с "Ростовом", и я ожидаю её с некоторой опаской. Считаю, "Динамо" нужно срочно укреплять оборону и качеством, и количеством.

Это то, чего не было сделано летом. К сожалению, не так просто найти высококачественных защитников. У нас в стране их вообще дефицит. Кроме того, есть сложности в селекционной работе с зарубежными игроками. Будем надеяться на плодотворную работу динамовской академии. Я знаю, там есть перспективные молодые ребята. Мне кажется, надо уже больше им доверять. Пусть поначалу они будут немало ошибаться, но с игровой практикой достаточно быстро смогут вписаться в командные построения и вырасти в серьёзных мастеров», — цитирует Гершковича «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится сегодня, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.