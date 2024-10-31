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    «Барселона» объявила о продлении контракта с Фермином Лопесом

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    Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес продлил контракт с клубом.

    Фермин Лопес
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    Фермин Лопес

    «Еще много лет в Блаугране», — написано в аккаунте «Барселоны» в социальных сетях.

    Новый трудовой договор полузащитника рассчитан до конца сезона 2028/2029. В новом контракте Лопеса прописана опция выкупа в размере 500 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Лопес провел за «Барселону» 6 матчей во всех турнирах и оформил 2 голевые передачи.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На текущий момент «Барселона» располагается на первой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

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