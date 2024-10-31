«Барселона» объявила о продлении контракта с Фермином Лопесом

Фермин Лопес Фото: globallookpress.com
«Еще много лет в Блаугране», — написано в аккаунте «Барселоны» в социальных сетях.
Новый трудовой договор полузащитника рассчитан до конца сезона 2028/2029. В новом контракте Лопеса прописана опция выкупа в размере 500 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Лопес провел за «Барселону» 6 матчей во всех турнирах и оформил 2 голевые передачи.
Календарь и таблица испанской Примеры
На текущий момент «Барселона» располагается на первой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.