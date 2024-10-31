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    Дивеев: Не считаю, что против «Зенита» невозможно играть

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнил принципиальность матчей против «Спартака» и «Зенита».

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Игры с "Зенитом"? Мы теперь понимаем, что с ними не надо бояться играть. Да, у них хороший состав, квалифицированные футболисты, они усиливаются каждый год. Но мы уже несколько сезонов показываем, что можем против них играть, можем доминировать по игре. Это же интересно!

    Не считаю "Зенит" таким принципиальным соперником, как "Спартак". "Зенит" — это просто команда. Да, гегемон, сильная, но против питерцев просто боятся играть. Например, "Спартак" сыграл с ними на 0:0, хотя могли побеждать. Не считаю, что "Зенит" — команда, против которой невозможно играть», — цитирует Дивеева «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА 2 ноября сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 20:45 мск.

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