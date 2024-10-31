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    Атлетико Пеньяроль — Ботафого: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 03:30 мск. 31.10.2024 в плей-офф Кубка Либертадорес начнется футбольный матч между командами Атлетико Пеньяроль и Ботафого. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Последний матч команд между собой: Ботафого — Атлетико Пеньяроль 5:0.

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