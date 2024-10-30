Гвардиола: Мы ждем тен Хага в любое время

Наставник «Манчестер Сити»отметил, что будет рад увидеть в клубе. Ранее специалист покинул «Манчестер Юнайтед».

«Мы открыты для визита Эрика. В любое время! Серьёзно! Мы всегда открыты, но я думаю, что этого не произойдёт.

Я немного знаю его агента, так что никаких проблем в том, чтобы он приехал к нам, нет. Ни для клуба, ни для меня лично», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Календарь и таблица АПЛ

Тен Хаг покинул «Манчестер Юнайтед» после матча 9-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Манкунианцы проиграли со счетом 1:2. Сейчас команда идет на 14-й строчке в таблице.