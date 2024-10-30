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    Гвардиола: Мы ждем тен Хага в любое время

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что будет рад увидеть в клубе Эрика тен Хага. Ранее специалист покинул «Манчестер Юнайтед».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы открыты для визита Эрика. В любое время! Серьёзно! Мы всегда открыты, но я думаю, что этого не произойдёт.

    Я немного знаю его агента, так что никаких проблем в том, чтобы он приехал к нам, нет. Ни для клуба, ни для меня лично», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

    Календарь и таблица АПЛ

    Тен Хаг покинул «Манчестер Юнайтед» после матча 9-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Манкунианцы проиграли со счетом 1:2. Сейчас команда идет на 14-й строчке в таблице.

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