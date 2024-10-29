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    Семин: Наши судьи по-разному трактуют эпизоды, поэтому возникают вопросы

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    Тренер Юрий Семин оценил уровень судейство в России.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «К тому, как наши судьи по-разному трактуют те или иные эпизоды, конечно, возникают вопросы. Весьма актуальная проблема. Мне кажется, надо что-то делать с тем, что происходит в штрафной при подачах угловых. Не футбол, а борьба... А судьи никак не реагируют. Нужны какие-то четкие трактовки. Борцовские приемы какие-то...

    Нужно как-то пресекать жесткость, которая перетекает в дерзость и жестокость. Имею в виду работу Карасева на матче "Зенит" — "Локомотив". Где-то рефери жалел футболистов, обошелся без красных карточек. Какими трактовками он руководствовался? Видимо, не хотел ломать сюжет игры. Ну что поделать», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

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