Семин: Наши судьи по-разному трактуют эпизоды, поэтому возникают вопросы

Тренероценил уровень судейство в России.

«К тому, как наши судьи по-разному трактуют те или иные эпизоды, конечно, возникают вопросы. Весьма актуальная проблема. Мне кажется, надо что-то делать с тем, что происходит в штрафной при подачах угловых. Не футбол, а борьба... А судьи никак не реагируют. Нужны какие-то четкие трактовки. Борцовские приемы какие-то...

Нужно как-то пресекать жесткость, которая перетекает в дерзость и жестокость. Имею в виду работу Карасева на матче "Зенит" — "Локомотив". Где-то рефери жалел футболистов, обошелся без красных карточек. Какими трактовками он руководствовался? Видимо, не хотел ломать сюжет игры. Ну что поделать», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».