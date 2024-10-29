Колыванов считает, что «Зенит» и «Локомотив» показали футбол европейского уровня

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» Фото: globallookpress.com
«Футболисты "Локомотива" молодцы. Обе команды показали футбол европейского уровня на хороших скоростях практически всю встречу. Это была достойная игра лидеров нашего чемпионата, на что должна равняться молодёжь. Оба клуба вышли с сумасшедшей заряженностью на футбольное поле и не заслуживали поражения. Ничья — справедливый результат.
Батраков в этом сезоне проявляет особый интерес к своей персоне. Он тащит "Локомотив", забивая и отдавая. Вот такая звёздочка. Побольше бы таких игроков в российском чемпионате», — сказал Колыванов Чемпионату.
После 13-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице российской Премьер-лиги с 30-ю очками в активе, а «Локомотив» располагается на 3-й позиции (28 баллов).