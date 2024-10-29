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    Колыванов считает, что «Зенит» и «Локомотив» показали футбол европейского уровня

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    Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ (1:1).

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Футболисты "Локомотива" молодцы. Обе команды показали футбол европейского уровня на хороших скоростях практически всю встречу. Это была достойная игра лидеров нашего чемпионата, на что должна равняться молодёжь. Оба клуба вышли с сумасшедшей заряженностью на футбольное поле и не заслуживали поражения. Ничья — справедливый результат.

    Батраков в этом сезоне проявляет особый интерес к своей персоне. Он тащит "Локомотив", забивая и отдавая. Вот такая звёздочка. Побольше бы таких игроков в российском чемпионате», — сказал Колыванов Чемпионату.

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