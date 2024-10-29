Колыванов считает, что «Зенит» и «Локомотив» показали футбол европейского уровня

Российский тренервысказался об игре матче 13-го тура РПЛ (1:1).

«Футболисты "Локомотива" молодцы. Обе команды показали футбол европейского уровня на хороших скоростях практически всю встречу. Это была достойная игра лидеров нашего чемпионата, на что должна равняться молодёжь. Оба клуба вышли с сумасшедшей заряженностью на футбольное поле и не заслуживали поражения. Ничья — справедливый результат.

Батраков в этом сезоне проявляет особый интерес к своей персоне. Он тащит "Локомотив", забивая и отдавая. Вот такая звёздочка. Побольше бы таких игроков в российском чемпионате», — сказал Колыванов Чемпионату.

После 13-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице российской Премьер-лиги с 30-ю очками в активе, а «Локомотив» располагается на 3-й позиции (28 баллов).