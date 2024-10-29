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    Шунин: Уверен, «Динамо» будет бороться за призовые места

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    Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин оценил шансы московской команды на чемпионство в этом сезоне.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Я не слежу сейчас за каждым матчем команды, но хотел бы пожелать ребятам, с которыми играл долгое время, удачи. Уверен, в "Динамо" много сильных игроков, оно будет бороться за призовые места, как в прошлом году. Отставание от первого места сейчас некритичное.

    Мы помним, что в прошлом сезоне тоже отставали от "Зенита" и "Краснодара", но догнали эти команды. Всё зависело от нас — в итоге мы боролись за чемпионство. Думаю, в этом году будет так же», — цитирует Шунина «РИА Новости Спорт».

    В начале июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина. Вратарь играл за основную команду с 2007 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Динамо» занимает 4-е место в таблице с 26-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Ростова» 1-го ноября.

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