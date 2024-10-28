Андрей Мостовой — об игре с «Локомотивом»: Был уверен, что добьемся положительного результата

Полузащитнику «Зенита»не нравится, что в этом сезоне его клуб постоянно теряет очки в матчах с прямыми конкурентами.

«После игры с "Локомотивом" вы отметили, что в последнее время "Зенит" не выигрывает матчи у прямых конкурентов. Почему, как вам кажется?

Пока не могу ответить. Причем это уже не случайность, больше на тенденцию похоже. У "Динамо", да, выиграли, но благодаря тому, что отбили пенальти в концовке. С ЦСКА в Москве не очень хорошо играли, хоть и взяли три очка. Со "Спартаком" — невнятно и ничейная игра. Теперь вот ничья с "Локо".

Тяжело пока конкретно сказать, в чем тут дело. Настрой есть, ребята практически те же в команде. С этим надо нам всем разбираться.

Если честно, для меня ничья — стопроцентное удивление. Был уверен, что добьемся положительного результата», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В 13-м туре «Зенит» не смог обыграть «Локомотив» (1:1). Счет в матче открыл Андрей Мостовой.