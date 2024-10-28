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    Мещеряков о травме Батракова: Мантуан сыграл неосмотрительно грубо

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    Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о травме полузащитника команды Алексея Батракова в концовке матча 13-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (1:1).

    Алексей Батраков получил повреждение в матче против «Зенита»
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    Алексей Батраков получил повреждение в матче против «Зенита»

    «Считаю, результат по игре. На поле были две достойные команды. "Локомотив" еще раз показал, что он никакой не выскочка, как считали многие.

    Единственное — меня волнует тяжесть травмы Батракова. Очень надеюсь, что с ним все в порядке. Мантуан сыграл неосмотрительно грубо. Пошел прямой ногой в голеностоп, и хотя сыграл в мяч, действовал не до конца корректно. А то, что партнеры тут же бросились защищать Батракова, говорит об атмосфере в коллективе.

    Команда бьется друг за друга, и дело тут даже не в Батракове. Будь подобный фол против любого игрока, они точно так же за него вступились», — сказал Мещеряков изданию «ВсеПроСпорт».

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    • В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 13 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

    Ранее сообщалось о том, что полузащитник избежал серьезной травмы и сможет сыграть в ближайших матчах.

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