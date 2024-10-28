Мещеряков о травме Батракова: Мантуан сыграл неосмотрительно грубо

Бывший председатель совета директороввысказался о травме полузащитника командыв концовке матча 13-го тура российской Премьер-лиги против(1:1).

«Считаю, результат по игре. На поле были две достойные команды. "Локомотив" еще раз показал, что он никакой не выскочка, как считали многие.

Единственное — меня волнует тяжесть травмы Батракова. Очень надеюсь, что с ним все в порядке. Мантуан сыграл неосмотрительно грубо. Пошел прямой ногой в голеностоп, и хотя сыграл в мяч, действовал не до конца корректно. А то, что партнеры тут же бросились защищать Батракова, говорит об атмосфере в коллективе.

Команда бьется друг за друга, и дело тут даже не в Батракове. Будь подобный фол против любого игрока, они точно так же за него вступились», — сказал Мещеряков изданию «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 13 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник избежал серьезной травмы и сможет сыграть в ближайших матчах.