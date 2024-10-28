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    Личка рассказал, сколько он тратит в месяц

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    Наставник «Динамо» Марцел Личка высказался о словах вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, который до этого сказал, что может прожить на 30 тыс. рублей в месяц.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Футболист "Зенита" тратит 300 евро в месяц? Он тратит 300, а я — примерно 500 евро в месяц. У нас на базе есть завтрак и обед, значит я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в "Ашан" и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть. Я люблю еду на гриле, например, хороший стейк.

    Сейчас на Рождество придется идти покупать подарки. А так, для себя… Не говорю про походы в кафе, потому что это небольшие деньги. Я не человек, который должен каждую неделю покупать Dolce& Gabbana или Gucci. Это для молодых можно, а для меня это, честно скажу, — фигня. Можно в Zara сходить, там тоже хорошие вещи. Костюм Bosco мне подарили, а вы думаете, что я купил за большие деньги.

    Больше всего трачу на детей и семью. Когда закончится первая часть сезона, поедем в Испанию посмотреть на Заху, потому что сын попросил. 15 декабря в Сан-Себастьяне они будут играть с "Лас-Пальмасом". Возьму на футбол семью, а потом после нового года как всегда поедем в Диснейленд на 3-4 дня. Получается, трачу деньги на семью. Мне хорошо, у меня есть деньги и могу помогать налево и направо. Но мне не нравиться просто тратить, чтобы показать свое богатство», — сказал Личка Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 13 туров динамовцы находятся на 4-й строчке в таблице РПЛ. У команды 26 набранных очков.

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