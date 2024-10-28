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    Каррагер: Артета превращается в Моуринью

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    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о матче красных с «Арсеналом» (2:2), а также сравнил наставника лондонской команды Микеля Артету с Жозе Моуринью.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Самое интересное в "Арсенале", и я давно об этом думаю, — Артета работал с Пепом Гвардиолой, и мы думали, что он его ученик. Но если вы подумаете о двух самых успешных тренерах за последние 15 лет, то есть Гвардиола, а есть Жозе Моуринью.

    Артета постепенно превращается в тренера в стиле Моуринью. Никто не думал, что такое возможно. Сегодня они отступили во втором тайме. Это не критика, а наблюдение за тем, на каком уровне находится "Арсенал".

    Но идея о том, что 'Арсенал' играет в отличный футбол в стиле Пепа Гвардиолы неверна. Посмотрите, как игроки 'Арсенала' падали сегодня, как скрывали перед матчем, кто готов играть, а кто нет — все это в духе Моуринью», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 9 туров «Арсенал» набрал 18 очков и идет 3-м в таблице АПЛ. Клуб отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 5 очков.

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