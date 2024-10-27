«Зенит» и «Локомотив» сыграют между собой в центральном матче 13-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 12-ти матчах. На счету действующих чемпионов России 9 побед, 2 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 28:4.

В предыдущем туре «Зенит» разгромил в гостях «Акрон», забив в ворота соперника пять безответных мячей (5:0). Эта победа стала для «сине-бело-голубых» 5-й в 6-ти последних матчах. Единственная осечка за этот период случилась двумя турами ранее с «Краснодаром» (0:2).

«Зенит» продолжает защиту титула и в Кубке России. Петербуржцы обыграли «Факел» (1:0) в заключительном туре и вышли из группы с первого места. В 1/4 финала Пути РПЛ подопечные Сергея Семака встретятся с «Ахматом».

«Локомотив»

«Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 27 очков в 12-ти матчах. «Железнодорожники» одержали 9 побед при 3-х поражениях, забив 26 голов и пропустив 16 мячей в свои ворота.

На прошлых выходных «Локомотив» прервал свою четырехматчевую победную серию, всухую уступив в гостях «Химкам» (0:2). До этого подопечные Михаила Галактионова набрали максимум очков в матчах с «Крыльями Советов» (1:0), «Спартаком» (3:1), «Пари НН» (3:1) и «Оренбургом» (4:2).

В прошедшую среду «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти (2:2 в основное время), одержав шестую победу на групповом этапе. «Железнодорожники» вышли в плей-офф Пути РПЛ с первого места. В 1/4 финала «Локомотив» сыграет с московским «Динамо».

Личные встречи

«Локомотив» обыграл «Зенит» в обоих матчах прошлого сезона РПЛ — 2:1 в гостях и 3:1 дома.

Всего в 10-ти последних встречах на счету команды из Санкт-Петербурга 6 побед, «железнодорожники» оказались сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» с коэффициентом 2.65.