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    Семин: Мбаппе — один из виновников крупного поражения «Реала» от «Барсы»

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    Известный тренер Юрий Семин раскритиковал нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после поражения от «Барселоны» (0:4) в матче испанской Ла Лиги.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Наверное, никто не ожидал такого результата. "Барселона" уже два матча — с "Баварией" и "Реалом" — проводит идеально в плане тактики.

    "Сине‑гранатовые" играли на грани офсайда, играли все 90 с лишним минут. "Барселона" играла так же, как и с "Баварией".

    "Реал" не смог реализовать свои возможности в плане атакующих действий, их было много, у Мбаппе было много моментов. Доля везения тут присутствовала. Но и плохо "Реал" играл в обороне.

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    • Удивительно. Все‑таки сейчас нет игроков у "Реала". Нет Карвахаля сейчас, который травму получил. На мой взгляд, это слишком большая потеря для "Реала". Но и "Барселона" удивила, особенно игрой в защите. Настолько плотно играли, делали это искусно. Я не ожидал.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Мбаппе пока не показывает свой уровень. В этом матче Мбаппе был одним из виновников поражения "Реала". Такие моменты он обязан реализовывать. Ну и он очень маленький объем работы делает», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

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