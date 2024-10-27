Семин: Мбаппе — один из виновников крупного поражения «Реала» от «Барсы»

Известный тренерраскритиковал нападающего мадридского «Реала»после поражения от(0:4) в матче испанской Ла Лиги.

«Наверное, никто не ожидал такого результата. "Барселона" уже два матча — с "Баварией" и "Реалом" — проводит идеально в плане тактики.

"Сине‑гранатовые" играли на грани офсайда, играли все 90 с лишним минут. "Барселона" играла так же, как и с "Баварией".

"Реал" не смог реализовать свои возможности в плане атакующих действий, их было много, у Мбаппе было много моментов. Доля везения тут присутствовала. Но и плохо "Реал" играл в обороне.

Удивительно. Все‑таки сейчас нет игроков у "Реала". Нет Карвахаля сейчас, который травму получил. На мой взгляд, это слишком большая потеря для "Реала". Но и "Барселона" удивила, особенно игрой в защите. Настолько плотно играли, делали это искусно. Я не ожидал.

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Мбаппе пока не показывает свой уровень. В этом матче Мбаппе был одним из виновников поражения "Реала". Такие моменты он обязан реализовывать. Ну и он очень маленький объем работы делает», — приводит слова Семина «Матч ТВ».