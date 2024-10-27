Мостовой: Не считаю поражение «Реала» от «Барсы» унижением

Знаменитый российский футболиствысказался о результате Эль-Класико в рамках 11-го тура испанской Примеры.

«Результат "эль класико" удивил не только меня, но и всех людей, которые смотрели этот футбол. Если бы до матча мне сказали, что "Барселона" обыграет "Реал" на выезде со счётом 4:0, я бы ответил: "Вы чего? Сумасшедшие?" В первом тайме мы увидели сумасшедший футбол с кучей моментов. Каждая атака заканчивалась голевым моментом.

Мы увидели шикарный футбол. После трёх забитых мячей стало ясно, что "Реал" поникший. Но для "Реала" такое поражения нельзя назвать унижением. Если вспомнить, такие результаты были зачастую в эпоху Месси. Думаю, все остались довольны, кроме "Реала" в этой игре», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Календарь и таблица испанской Примеры

Игра завершилась разгромным поражением «Реала» от «Барселоны» со счетом 0:4. Все мячи были забиты во втором тайме.