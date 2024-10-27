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    Кукурелья: Хочу остаться в «Челси» надолго

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    Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о цели синих на текущий сезон. Футболист отметил, что счастлив в лондонском клубе.

    Марк Кукурелья
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    Марк Кукурелья

    «Все мы мечтаем выиграть трофеи. Мы знаем, насколько сложно победить в лиге. Есть команды, которые долгое время занимаются одним и тем же проектом, перед нами есть несколько таких примеров, но наша цель, безусловно, состоит в том, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это очень важно для нас.

    Я очень счастлив в "Челси". Моя семья счастлива здесь. Мы в топ-клубе с хорошими болельщиками. Надеюсь, я смогу остаться здесь надолго», — приводит слова Кукурельи Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» находится на 7-й строчке в таблице. У команды 14 набранных очков.

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