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    Колыванов: «Реал» развалился во втором тайме

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    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над мадридским «Реалом» (4:0) в испанской Ла Лиге.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Неожиданно, что "Барселона" выиграла со счетом 4:0, ведь "Реал" отыграл неплохой первый тайм и имел моменты, но постоянно забирался во вне игры.

    Во втором тайме "Реал" развалился и пропустил два подряд гола от Левандовского, а уже потом побежали отыгрываться и пропустил еще.

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    "Реал" — звездная команда и проигрывать 0:4 в "Эль-класико" у себя дома — это очень больно», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

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