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    Анри: Эту «Барселону» никто не сможет остановить

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    Бывший капитан сборной Франции Тьерри Анри признался, что его впечатлила игра «Барселоны» в матче с мадридским «Реалом» (4:0).

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    «Европейские команды боятся "Реала", а "Реал" боится "Барсу". "Барселона" превратилась в команду расплаты. После "Баварии" настала очередь "Реала".

    Ламин Ямаль играет, как Месси, а Рафинья напоминает Роналдиньо. Педри по манере игры похож на Иньесту.

    Я как будто наблюдаю за "Барселоной" в 2011 году. Команда вернулась к тому, что было раньше. Никто не сможет ее остановить. "Барса" выиграет всё, и любая команда, которая выйдет против нее, пострадает так же», — приводит слова Анри Mundo Deportivo.

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