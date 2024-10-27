Анри: Эту «Барселону» никто не сможет остановить

Бывший капитан сборной Франциипризнался, что его впечатлила играв матче с мадридским(4:0).

«Европейские команды боятся "Реала", а "Реал" боится "Барсу". "Барселона" превратилась в команду расплаты. После "Баварии" настала очередь "Реала".

Ламин Ямаль играет, как Месси, а Рафинья напоминает Роналдиньо. Педри по манере игры похож на Иньесту.

Я как будто наблюдаю за "Барселоной" в 2011 году. Команда вернулась к тому, что было раньше. Никто не сможет ее остановить. "Барса" выиграет всё, и любая команда, которая выйдет против нее, пострадает так же», — приводит слова Анри Mundo Deportivo.

«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги после 11 туров, опережая «Реал» на шесть очков.