2-й таймОренбург — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»«Оренбург» — «Рубин». Онлайн
    Все новости спорта

    Генич: Отсутствие Родриго сказалось на игре «Реала»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о том, чего не хватило «Реалу» в матче 11-го тура Примеры против «Барселоны».

    Родриго
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родриго

    Каталонский клуб разгромил соперника в Мадриде со счетом 4:0.

    «Вообще идеальная игра для Тони Крооса, чтобы он одной‑двумя передачами вскрывал высокую линию "Барселоны". Если мы сейчас после 0:4 говорим о том, что некем усиливать игру "Реалу" со скамейки, то что тогда мы должны сказать о "Барселоне", которая летом купила только одного игрока, и тот вышел во втором тайме.

    Можно было Гюлера выпустить, отсутствие Родриго сказалось. Мне не кажется, что у "Реала" не было ресурсов, чтобы игру перевернуть. Просто некого снимать с игры. Не будет же Анчелотти менять Мбаппе. Не хватило еще Хоселу, для таких игр он был настоящая палочка‑выручалочка», — сказал Генич на «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Барселона» с 30 очками лидирует в Примере. «Реал» (24) идет на второй строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» и «Локомотив» устроят голевое зрелище
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Ливерпуль» отберет у «Арсенала» статус главного конкурента «Ман Сити»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.81
    •
  • «Пари НН» и «Спартак» много не забьют
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры