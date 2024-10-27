Генич: Отсутствие Родриго сказалось на игре «Реала»

Комментатор «Матч ТВ»высказался о том, чего не хватило «Реалу» в матче 11-го тура Примеры против «Барселоны».

Каталонский клуб разгромил соперника в Мадриде со счетом 4:0.

«Вообще идеальная игра для Тони Крооса, чтобы он одной‑двумя передачами вскрывал высокую линию "Барселоны". Если мы сейчас после 0:4 говорим о том, что некем усиливать игру "Реалу" со скамейки, то что тогда мы должны сказать о "Барселоне", которая летом купила только одного игрока, и тот вышел во втором тайме.

Можно было Гюлера выпустить, отсутствие Родриго сказалось. Мне не кажется, что у "Реала" не было ресурсов, чтобы игру перевернуть. Просто некого снимать с игры. Не будет же Анчелотти менять Мбаппе. Не хватило еще Хоселу, для таких игр он был настоящая палочка‑выручалочка», — сказал Генич на «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Барселона» с 30 очками лидирует в Примере. «Реал» (24) идет на второй строчке.