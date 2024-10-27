ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай Хаверц«Арсенал» — «Ливерпуль» 2:2. Онлайн
  • 22:02
    • «Интер» и «Ювентус» забили по четыре мяча
  • 21:37
    • «Зенит» и «Локомотив» не определили сильнейшего
  • 21:31
    • «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью
  • 18:26
    • «Химки» уступили дома «Динамо» в сверхрезультативном матче
  • 22:20
    • «Марсель» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч Лиги 1
    Все новости спорта

    Галактионов: Наш уровень психологии вышел на другой уровень

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Зенит
    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов остался доволен игрой своей команды в игре 13-го тура РПЛ с «Зенитом» и добавил, что команда стала намного сильнее ментально.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «Наш уровень психологии вышел на другой уровень. Моментами мы были поострее. Будь немного удачливее, могли выиграть матч.

    Мы опять проявили характер, не отказывалась от своей игры. Да, небольшой ляп совершили, который реализовал соперник. Но с точки зрения организации действовали хорошо.

    Понятно, что у нас молодые ребята. Надо было почувствовать ритм игры, чувство контакта. Допустимый уровень интенсивности игры был.

    Календарь и таблица РПЛ

    Что с Батраковым, который получил повреждение в конце матча? Надеемся, что просто сильный ушиб. Ничего серьезного нет», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли парижане переиграть «Марсель»?
  • «Марсель» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Прервет ли «Рома» победную серию «Фиорентины»?
  • «Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Краснодар» продолжит свою победную серию в РПЛ
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 28 октября
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Махач — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:50
    •  1.92
  • Прогноз на матч Попырин — Берреттини
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Цинциннати — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры