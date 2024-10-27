Галактионов: Наш уровень психологии вышел на другой уровень

Главный тренер московского «Локомотива»остался доволен игрой своей команды в игре 13-го тура РПЛ с «Зенитом» и добавил, что команда стала намного сильнее ментально.

«Наш уровень психологии вышел на другой уровень. Моментами мы были поострее. Будь немного удачливее, могли выиграть матч.

Мы опять проявили характер, не отказывалась от своей игры. Да, небольшой ляп совершили, который реализовал соперник. Но с точки зрения организации действовали хорошо.

Понятно, что у нас молодые ребята. Надо было почувствовать ритм игры, чувство контакта. Допустимый уровень интенсивности игры был.

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Что с Батраковым, который получил повреждение в конце матча? Надеемся, что просто сильный ушиб. Ничего серьезного нет», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».