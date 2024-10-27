Адиев высказался о спаде «Зенита»

Наставник сборной Казахстанаоценил результаты «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

«С чем был связан спад "Зенита"? Глушенков мощно стартовал, в него все поверили, но потом травма. Семаку пришлось искать новые варианты, отсюда три больших форварда, потом Мантуан на позиции правого защитника.

Но сейчас, повторюсь, "Зенит" набирает кондиции. Плюс не надо забывать мотивационный момент бразильцев. Когда Вендел и компания мотивированы, они делают результат. Но бывает, что их мотивация падает», — рассказал Адиев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» в 13-м туре встретится с «Локомотивом». Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:30 мск.