Адиев: У Станковича идет поиск вариантов

Экс-наставник сборной Казахстанаоценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Он отметил, чтоищет разные варианты.

«У Станковича идет поиск вариантов. Бросается в глаза, что Деян очень защищает своих игроков, что он очень позитивный тренер. Но сейчас у него есть шарахание и по схеме, и по игре.

В матче с "Краснодаром" было видно, что команда не готова к тому, что тренер ей предложил. Так же что пока Станкович в поиске оптимального сочетания.

Барко? Чуть хуже, чуть лучше — это нормально. У аргентинца не лучший период, последние матчи не удались, но, мне кажется, это связано просто с его игровой формой», — сказал Адиев «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

«Спартак» в 13-м туре РПЛ сыграет в гостях с «Пари НН».