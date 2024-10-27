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    Адиев: У Станковича идет поиск вариантов

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    Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ. Он отметил, что Деян Станкович ищет разные варианты.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «У Станковича идет поиск вариантов. Бросается в глаза, что Деян очень защищает своих игроков, что он очень позитивный тренер. Но сейчас у него есть шарахание и по схеме, и по игре.

    В матче с "Краснодаром" было видно, что команда не готова к тому, что тренер ей предложил. Так же что пока Станкович в поиске оптимального сочетания.

    Барко? Чуть хуже, чуть лучше — это нормально. У аргентинца не лучший период, последние матчи не удались, но, мне кажется, это связано просто с его игровой формой», — сказал Адиев «Чемпионату».

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