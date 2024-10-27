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    Адиев: Видно, что Пьянич еще не набрал оптимальную форму

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    Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об игре хавбека ЦСКА Миралема Пьянича. Специалист отметил, что босниец еще не набрал оптимальную форму.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Видно, что Пьянич еще не набрал оптимальную форму. Но он мастер: понимание игры, работа с мячом — всё на высоком уровне. За ним приятно наблюдать. После зимних сборов он раскроется ещё сильнее.

    Пьянича выделяет, что голова всегда поднята, после первого касания мяч уже полностью под его контролем, пас почти всегда вперёд, находит наиболее активные зоны для передач», — рассказал Адиев «Чемпионату».

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    ЦСКА сообщил о переходе боснийца Миралема Пьянича в конце сентября.

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