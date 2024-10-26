Ямаль: Есть «Барса» — «Эспаньол» или «Атлетико» — «Реал», но «Барса» — «Реал» — нечто особенное

Лидервысказался о предстоящем матче против

«Я надеюсь, что проведу здесь всю свою жизнь и стану легендой "Барселоны".

Что касается дерби, есть "Барса" — "Эспаньол" или "Атлетико" — "Реал", но "Барса" — "Реал" — нечто особенное для всех видов спорта. Соперничество идет с самого детства, и вы очень сильно хотите победить.

Мысли об этой игре с понедельника, хотя, конечно, на этой неделе было два очень важных матча, но класико есть класико, и мы все хотим его выиграть», — цитирует Ямаля Marca.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.