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    Ямаль: Есть «Барса» — «Эспаньол» или «Атлетико» — «Реал», но «Барса» — «Реал» — нечто особенное

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    Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче против «Реала».

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Я надеюсь, что проведу здесь всю свою жизнь и стану легендой "Барселоны".

    Что касается дерби, есть "Барса" — "Эспаньол" или "Атлетико" — "Реал", но "Барса" — "Реал" — нечто особенное для всех видов спорта. Соперничество идет с самого детства, и вы очень сильно хотите победить.

    Мысли об этой игре с понедельника, хотя, конечно, на этой неделе было два очень важных матча, но класико есть класико, и мы все хотим его выиграть», — цитирует Ямаля Marca.

    Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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