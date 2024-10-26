Венгер: У Холанна есть инстинкт убийцы, чувство времени

Экс-наставник «Арсенала»высказался про форварда «Манчестер Сити». Он назвал нападающего настоящим монстром.

«Эрлинг Холанн — настоящий монстр. У него есть инстинкт убийцы, чувство времени. Он забивает потрясающие голы, контролирует мяч левой ногой, а забивает правой.

Кроме того, Холанн всё ещё новичок в футболе. Не в плане своих качеств, исключительных качеств, а в плане того, что Холанн будет играть ещё 13-14 лет. Только представьте это!» — приводит слова Венгера City Xtra.

В текущем сезоне норвежец в 12 матчах забил 13 голов. Нынешний контракт с Холанном истекает в июне 2027 года.