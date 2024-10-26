Савиола: У Ямаля есть все, чтобы стать номером один в мире

Бывший нападающийвысказался о нынешнем форварде команды

«Ямаль — не по годам развитый игрок и вообще огромный талант, мы поняли это уже в 15 лет. Он один из тех волшебных мальчиков, которые проявляются очень редко.

У него есть все, чтобы стать номером один в мире, но достичь уровня Месси — задача не из легких. Невозможно достичь высот Лео за 20 лет — ни Ламину, ни кому-либо другому», — цитирует Ямаля As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.