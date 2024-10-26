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    Салах не включен в список претендентов на награду игроку года по версии Африканской конфедерации футбола

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    Африканская конфедерация футбола огласила имена игроков, которые могут получить приз африканскому футболисту года. Однако список вызвал бурные дебаты.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    На награду претендуют: Симон Адингра (Кот-д’Ивуар, «Брайтон»), Амин Гуири (Алжир, «Ренн»), Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия» Дортмунд), Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»), Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»), Шансель Мбемба-Мангулу (ДР Конго, «Марсель»), Суфьян Рахими (Марокко, «Аль-Айн»), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Уильям Троост-Эконг (Нигерия, «Аль-Холуд») и Ронвен Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»).

    Некоторые известные футболисты оказались вне списка. В частности, награду точно не получат египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»), сенегалец Николас Джексон («Челси»), ганец Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), нигерийцы Виктор Бонифейс («Байер»), Виктор Осимхен («Галатасарай») и другие.

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