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    Канищев: «Локомотив» в последние годы удачно играет с «Зенитом», будет настоящая борьба

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    Экс-футболист Александр Канищев высказался о предстоящем матче 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Так как "Локомотив" в последние годы удачно играет с "Зенитом", ожидаю хорошего и интересного матча. Будет настоящая борьба, а не как в тех матчах, когда "Зенит" играет в одни ворота и отгружает по пять мячей.

    "Локомотив" может сыграть в тот футбол, который против "Зенита" не может показать большая часть РПЛ», — сказал Канищев Чемпионату.

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    • Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится завтра, 27-го октября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Локомотив» располагается на 3-й позиции (27 баллов).

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