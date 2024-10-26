Канищев: «Локомотив» в последние годы удачно играет с «Зенитом», будет настоящая борьба

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче 13-го тура российской Премьер-лиги

«Так как "Локомотив" в последние годы удачно играет с "Зенитом", ожидаю хорошего и интересного матча. Будет настоящая борьба, а не как в тех матчах, когда "Зенит" играет в одни ворота и отгружает по пять мячей.

"Локомотив" может сыграть в тот футбол, который против "Зенита" не может показать большая часть РПЛ», — сказал Канищев Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится завтра, 27-го октября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Локомотив» располагается на 3-й позиции (27 баллов).