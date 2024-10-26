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    Гранат поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив»

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    Экс-футболист сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Для "Локомотива" матч с "Зенитом" — шанс, чтобы реабилитироваться в чемпионате. Я бы хотел увидеть качественный и интенсивный футбол в исполнении обеих команд. Не думаю, что игра основного состава "Локо" в Кубке с "Ростовом" как-то отрицательно скажется на форме команды. Лучше больше играть, чем тренироваться, потому что наигрываются игровые связи.

    Возможная победа "Локомотива" над "Зенитом" будет значить, что железнодорожники готовы бороться за чемпионство. Но "Зенит" уже обыгрывали в Санкт-Петербурге, так что победа "Локомотива" покажет другим клубам, что с сине-бело-голубыми можно бороться», — сказал Гранат Чемпионату.

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    • Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится завтра, 27-го октября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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