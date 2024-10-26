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    Глушаков считает, что Тихонов может возглавить «Спартак»

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    Бывший игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил, что Андрей Тихонов мог бы возглавить московский клуб.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Российский тренер в "Спартаке"? Это больная тема для всех болельщиков "Спартака" и не только. "Спартак" все время начинает сезон хорошо плюс-минус с любым тренером. Как только происходит какая-то неудача, все говорят, что надо увольнять и брать нового: русского или иностранца. Я не нахожусь в команде, поэтому судить об атмосфере не могу. На протяжении долгих лет еще будет то, что игроки и тренеры приходят и уходят. Надо, чтобы устаканилось все.

    У болельщиков "Спартака" есть запрос на русского тренера? В "Спартаке" работали и Тихонов, и Аленичев с Титовым. В принципе, неплохую команду создавали. Есть много специалистов, которые готовы возглавить. Тихонов достоин получить шанс? Это человек с громадным опытом. Любит "Спартак", играл там, работал. Думаю, он созрел как один из кандидатов», — сказал Глушаков «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после 12 туров идет 6-м в чемпионате России. Клуб набрал 19 очков.

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