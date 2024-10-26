Гави, Ямаль и Левандовский — в заявке «Барселоны» на матч против «Реала»

Ламин Ямаль — игрок «Барселоны» Фото: globallookpress.com
Заявка «Барселоны» на матч с «Реалом»:
- Вратари: Пенья, Щенсный, Кочен.
- Защитники: Бальде, Мартинес, Кунде, Форт, Мартин, Домингес.
- Полузащитники: Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, Рафинья, Торре, Фермин Лопес, Касадо, Ольмо, де Йонг.
- Нападающие: Левандовский, Фати, Пау Виктор.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
Ранее мадридский «Реал» опубликовал свою заявку на матч против «Барселоны».