Гави, Ямаль и Левандовский — в заявке «Барселоны» на матч против «Реала»

Стала известна заявкана матч 11-го тура испанской Примеры против

Заявка «Барселоны» на матч с «Реалом»:

Вратари: Пенья, Щенсный, Кочен.

Пенья, Щенсный, Кочен. Защитники: Бальде, Мартинес, Кунде, Форт, Мартин, Домингес.

Бальде, Мартинес, Кунде, Форт, Мартин, Домингес. Полузащитники: Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, Рафинья, Торре, Фермин Лопес, Касадо, Ольмо, де Йонг.

Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, Рафинья, Торре, Фермин Лопес, Касадо, Ольмо, де Йонг. Нападающие: Левандовский, Фати, Пау Виктор.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее мадридский «Реал» опубликовал свою заявку на матч против «Барселоны».