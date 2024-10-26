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    Гави, Ямаль и Левандовский — в заявке «Барселоны» на матч против «Реала»

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    Стала известна заявка «Барселоны» на матч 11-го тура испанской Примеры против «Реала».

    Ламин Ямаль — игрок «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — игрок «Барселоны»

    Заявка «Барселоны» на матч с «Реалом»:

    • Вратари: Пенья, Щенсный, Кочен.

    • Защитники: Бальде, Мартинес, Кунде, Форт, Мартин, Домингес.

    • Полузащитники: Кубарси, Гави, Педри, Ямаль, Рафинья, Торре, Фермин Лопес, Касадо, Ольмо, де Йонг.

    • Нападающие: Левандовский, Фати, Пау Виктор.

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  • Онлайн-трансляция матча 11-го тура Ла Лиги «Реал» — «Барселона»
  • Сегодня

    • Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Ранее мадридский «Реал» опубликовал свою заявку на матч против «Барселоны».

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