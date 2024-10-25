Слот — о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: Я не строил ожиданий

Главный тренервысказался о турнирном положении своей команды в английской Премьер-лиге.

«У меня не было каких-то особенных ожиданий, и во время отпуска я не думал, сколько очков я хочу заработать в определенный отрезок сезона. Я думал только о том, как я смогу добиться наилучшей игры от команды. Я думал о встрече, общении с игроками, а не об очках.

Это процесс, и пока что нам удается набирать очки благодаря этому. Вот почему я не строил ожиданий, сколько очков у нас должно быть после одного, пяти или десяти туров. Но у меня были представления о том, какую игру я хочу видеть», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 8-и туров в английской Премьер-лиге «мерсисайдцы» занимают 1-е место в таблице с 21-м очком в активе.