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    Слот — о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: Я не строил ожиданий

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о турнирном положении своей команды в английской Премьер-лиге.

    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»
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    Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля»

    «У меня не было каких-то особенных ожиданий, и во время отпуска я не думал, сколько очков я хочу заработать в определенный отрезок сезона. Я думал только о том, как я смогу добиться наилучшей игры от команды. Я думал о встрече, общении с игроками, а не об очках.

    Это процесс, и пока что нам удается набирать очки благодаря этому. Вот почему я не строил ожиданий, сколько очков у нас должно быть после одного, пяти или десяти туров. Но у меня были представления о том, какую игру я хочу видеть», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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