Щенсный об отсутствии игрового времени: У меня будет возможность сыграть позже

Голкиперзаявил, что вратарь «сине-гранатовых»заслужил место в стартовом составе команды.

«Пенья не дал Флику повода оставить его на скамейке запасных. Мы много говорили об этом. Я уже сказал тренеру, что готов на 100%, но команда работает хорошо. Если Пенья не травмирован, то не надо его трогать. На месте тренера я бы тоже не выпускал себя.

У меня будет возможность сыграть позже. На данный момент команда работает очень хорошо, и это самое главное. Остается только ждать», — приводит слова Щенсного Foot Mercato.

Напомним, что летом этого года польский голкипер объявил о завершении футбольной карьеры, а чуть позже подписал контракт с «Барселоной» из-за травмы Марк-Андре тер Стегена.