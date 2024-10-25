Куртуа и Родриго не попали в заявку «Реала» на матч против «Барселоны»

Тибо Куртуа — голкипер «Реала» Фото: globallookpress.com
Напомним, что матч пропустят голкипер «Реала» Тибо Куртуа и нападающий Родриго из-за травм.
Заявка «Реала» на матч против «Барселоны»:
- Вратари: Лунин, Фран Гонсалес и Серхио Местре.
- Защитники: Милитао, Лукас Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер и Менди.
- Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер и Себальос.
- Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Эндрик и Браим.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.