Мусаев: Очень нравится работать с Николичем

Форвард московского ЦСКАподелился впечатлениями от работы с Марко Николичем, который с этого сезона тренирует армейцев.

«Мои взаимоотношения с Николичем? Они очень хорошие. На неделе перед дерби с "Динамо" я понимал, что буду на замене. Марко со мной 15-20 минут поговорил, нашёл правильные слова, снял с меня напряжение, так что к матчу я подошел спокойно. Он очень хорошо коммуницирует с игроками — с первого дня, как только пришёл.

Много общается с каждым. С теми, кто пока редко выходит на поле, возможно даже больше. Мы чувствуем, как он нам доверяет, и доверяем в ответ. Очень нравится работать с этим специалистом», — цитирует Мусаева официальный сайт ЦСКА.