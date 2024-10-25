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    Мареска поделился мнением о полузащитнике «Челси» Мудрике

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о потенциале полузащитника команды Михаила Мудрика.

    Михаил Мудрик — полузащитник «Челси»
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    Михаил Мудрик — полузащитник «Челси»

    «Я уверен — постепенно мы придём к тому, что Михаил Мудрик будет забивать больше голов и станет более важным футболистом для нашей команды», — приводит слова Энцо Марески издание BBC.

    Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023-го года за 70 млн. евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «синих» 4 матча в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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