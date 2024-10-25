Мареска поделился мнением о полузащитнике «Челси» Мудрике

Главный тренервысказался о потенциале полузащитника команды

«Я уверен — постепенно мы придём к тому, что Михаил Мудрик будет забивать больше голов и станет более важным футболистом для нашей команды», — приводит слова Энцо Марески издание BBC.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023-го года за 70 млн. евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «синих» 4 матча в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

После 8-и туров в чемпионате Англии «Челси» занимает 6-е место в таблице с 14-ю очками в активе.