Кунде: Не боюсь Винисиуса

Защитниквысказался о предстоящем матче с

«Боюсь ли я Винисиуса? Нет, нет — никакого страха нет. Он, безусловно, главный претендент на "Золотой мяч" и один из лучших футболистов в мире, но для меня это вызов. Именно поэтому я и играю в футбол. Мне нравится играть против лучших, и матч с "Реалом" не является исключением», — приводит слова Кунде Madrid Universal.

Календарь и таблица испанской Примеры

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.