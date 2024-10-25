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    Ковтун: Я верю в Станковича

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    Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун оценил игру московской команды в этом сезоне.

    Юрий Ковтун
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    Юрий Ковтун

    «Причина нестабильности "Спартака" понятна тренерскому штабу, мы смотрим лишь со стороны. По последним играм "Спартак" не набирает тех очков, которые должен набирать. Но я не беру матч с "Краснодаром" — здесь уже дело в очень сильном сопернике. Станкович никак не вырисует стабильность состава, игроки играют часто на разных позициях. Это и приводит к потерям очков.

    Из сезона в сезон вроде есть какой-то результат, но потом спад. Но приобретают новых игроков, и мы верим, что будет какой-то всплеск. Я верю в Станковича. У него есть внутренний эмоциональный резерв, чтобы добиваться результата со Спартаком», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Спартак» идет только на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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