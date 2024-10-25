Гранат: В игре «Спартака» что-то поменялось по сравнению со стартом сезона

Бывший защитниквысказался о предстоящем матче московской команды против

«Не жду обилия голов и моментов в матче с "Пари НН". Судя по всему, встреча будет тяжелой для обеих команд. Все, что происходит на поле, находится в зоне ответственности тренера.

Действительно в игре "Спартака" что-то поменялось по сравнению со стартом сезона. Возможно, футболисты понизили требования к себе. Не согласен с тем, что сезон для "Спартака" уже потерян. Есть Кубок, да и в чемпионате еще немало матчей. Только одна треть дистанции позади. Но чтобы реализовать эти шансы, надо начинать давать результат уже в Нижнем Новгороде», — цитирует Граната «ВсеПроСпорт».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров. В ближайшем матче команда Станковича сыграет 27 октября против «Пари НН».