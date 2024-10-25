Флик: Мы с нетерпением ждем завтрашней игры против «Реала»

Главный тренервысказался о предстоящем матче 11-го тура испанской Примеры против

«Ощущения перед первым "эль класико"? Честно говоря, много не думал об этом. Важно хорошо подготовить команду, я не могу даже объяснить, насколько важно. Но, конечно, мы с нетерпением ждём завтрашней игры.

Предстоящий матч — лакмусовая бумажка для оценки стиля игры моей команды? У нас разные идеи, можем играть по-разному. В матче с "Баварией" мы поняли, что нам нужно улучшить некоторые вещи. Сейчас нам придётся адаптироваться к игре и стилю "Мадрида". "Реал" — хорошо подготовленная команда. Но я доверяю своим парням, потому что до сих пор у них всё прекрасно получалось», — приводит слова Флика AS.

Напомним, что матч между этими командами состоится завтра, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.