Денисов: У «Спартака» есть ресурс, чтобы выйти в финал Кубка и сократить отставание в РПЛ

Полузащитник «Спартака»рассказал о целях команды в текущем сезоне.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

«Как я помню, в прошлом и позапрошлом сезонах нам всегда легко давался групповой этап в Кубке России. В прошлом году мы дошли до финала Пути РПЛ, поэтому сейчас задача — Суперфинал и победа в нём. А фаворитом Кубка мы будем, когда сделаем это.

У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и одновременно с этим сократить отрыв в чемпионате. Мы готовимся к лучшему раскладу и делаем всё для этого», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет против «Ростова».

В ближайшем матче «Спартак» сыграет 27 октября против «Пари НН» в рамках 13-го тура РПЛ.