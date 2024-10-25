Денисов: У «Спартака» есть ресурс, чтобы выйти в финал Кубка и сократить отставание в РПЛ

Даниил Денисов Фото: globallookpress.com
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.
«Как я помню, в прошлом и позапрошлом сезонах нам всегда легко давался групповой этап в Кубке России. В прошлом году мы дошли до финала Пути РПЛ, поэтому сейчас задача — Суперфинал и победа в нём. А фаворитом Кубка мы будем, когда сделаем это.
У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и одновременно с этим сократить отрыв в чемпионате. Мы готовимся к лучшему раскладу и делаем всё для этого», — приводит слова Денисова «Чемпионат».
В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет против «Ростова».
В ближайшем матче «Спартак» сыграет 27 октября против «Пари НН» в рамках 13-го тура РПЛ.