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    Денисов: У «Спартака» есть ресурс, чтобы выйти в финал Кубка и сократить отставание в РПЛ

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    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о целях команды в текущем сезоне.

    Даниил Денисов
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    Даниил Денисов

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12 туров.

    «Как я помню, в прошлом и позапрошлом сезонах нам всегда легко давался групповой этап в Кубке России. В прошлом году мы дошли до финала Пути РПЛ, поэтому сейчас задача — Суперфинал и победа в нём. А фаворитом Кубка мы будем, когда сделаем это.

    У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка и одновременно с этим сократить отрыв в чемпионате. Мы готовимся к лучшему раскладу и делаем всё для этого», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

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