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    Артета: Мне нравится менталитет команды

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля» и сказал, что команда не должна смотреть на большое количество травмированных футболистов.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Конечно, мы не хотели оказаться в подобной ситуации, но нам очень повезло, что у нас такой состав и такое отношение к делу.Когда необходимо реагировать на сложную ситуацию, не нужно жалеть себя, стоит смотреть правде в глаза.

    Мы знаем, насколько сложными можем быть для соперника. Мне нравится, когда у команды такой безжалостный менталитет.Это большая игра, большая возможность, и мы любим такие матчи на "Эмирейтс". Команда с нетерпением ждет его.

    Мы должны продолжать играть с доминированием и верой. Наша вера, энергия и самоотдача необходимы в таком большом матче», — сказал тренер «Арсенала» Микель Артета.

    Календарь и таблица АПЛ

    У канониров травмированы Мартин Эдегор, Букайо Сака, Юрриен Тимбер, под вопросом участие Риккардо Калафьори, а также дисквалифицирован Вильям Салиба.

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