Артета: Мне нравится менталитет команды

Главный тренер лондонского «Арсенала»высказался перед матчем 9-го тура АПЛ против «Ливерпуля» и сказал, что команда не должна смотреть на большое количество травмированных футболистов.

«Конечно, мы не хотели оказаться в подобной ситуации, но нам очень повезло, что у нас такой состав и такое отношение к делу.Когда необходимо реагировать на сложную ситуацию, не нужно жалеть себя, стоит смотреть правде в глаза.

Мы знаем, насколько сложными можем быть для соперника. Мне нравится, когда у команды такой безжалостный менталитет.Это большая игра, большая возможность, и мы любим такие матчи на "Эмирейтс". Команда с нетерпением ждет его.

Мы должны продолжать играть с доминированием и верой. Наша вера, энергия и самоотдача необходимы в таком большом матче», — сказал тренер «Арсенала» Микель Артета.

Календарь и таблица АПЛ

У канониров травмированы Мартин Эдегор, Букайо Сака, Юрриен Тимбер, под вопросом участие Риккардо Калафьори, а также дисквалифицирован Вильям Салиба.