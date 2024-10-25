Анчелотти о матче против «Барселоны»: Мотивация на пределе

Главный тренеррассказал о мотивации перед матчем 11-го тура испанской Примеры против

«Настрой перед матчем? Хороший, мотивация на пределе. Класико — это конкурентные и напряжённые матчи, но в то же время и зрелищные. Мы хотим хорошо выступить перед нашими болельщиками. Барселона — очень смелая команда, которая играет в хороший футбол.

Мы должны хорошо подготовиться к игре и постараться сыграть как можно лучше», — приводит слова Анчелотти AS.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 26-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 10-и туров в испанской Примере «Реал» занимает 2-е место в таблице с 24 очками в активе, а «Барселона» — на 1-й позиции (27).