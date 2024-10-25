Александер-Арнольд: Хочу стать легендой футбола

Защитникдал комментарий по поводу своей карьерной цели.

«Я хочу стать легендой футбола, человеком, который изменил игру. Моя коронная фраза: "Не участвуй в игре, а измени ее". Я хочу, чтобы меня запомнили как величайшего правого защитника, когда-либо игравшего в футбол. Хочу дотянуться до звёзд.

Я бы сказал, что выиграть "Золотой мяч" важнее, чем победа на чемпионате мира. Верю, что могу это сделать. Хочу стать первым крайним защитником, которому это удастся», — приводит слова Александер-Арнольда Sky Sports.