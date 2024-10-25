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    Агуэро про Мбаппе: Ему нужно постараться адаптироваться к стилю игры «Реала»

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    Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о форварде «Реала» Килиане Мбаппе.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «У одного есть то, чего нет у другого, и наоборот. Мбаппе нужно постараться адаптироваться к стилю игры "Реала". В Париже он оставался впереди, ожидая возможности убежать в контратаку и завершить ее, но это совсем другая игра.

    Мы не видим того Мбаппе из ПСЖ, который унижал соперников на поле. Играя против "Реала", нужно защищать зону Винисиуса. Именно он разрывает игру и причиняет боль сопернику», — сказал Агуэро Mundo Deportivo.

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    • В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

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