Агуэро про Мбаппе: Ему нужно постараться адаптироваться к стилю игры «Реала»

Экс-нападающийвысказался о форварде

«У одного есть то, чего нет у другого, и наоборот. Мбаппе нужно постараться адаптироваться к стилю игры "Реала". В Париже он оставался впереди, ожидая возможности убежать в контратаку и завершить ее, но это совсем другая игра.

Мы не видим того Мбаппе из ПСЖ, который унижал соперников на поле. Играя против "Реала", нужно защищать зону Винисиуса. Именно он разрывает игру и причиняет боль сопернику», — сказал Агуэро Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 13 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.