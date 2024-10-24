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    Семак о российском паспорте Дугласа Сантоса: Есть люди более русские, чем русские

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что бразильский защитник Дуглас Сантос получил российское гражданство.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Конечно, я рад, он уже достаточно долгое время в России. Есть такая фраза, что есть некоторые люди, которые более русские, чем русские. И в этом случае это касается и Дугласа.

    Человек, который не родился в России, как другие ребята, но он любит Россию, его семье нравится здесь.

    Естественно, всегда приятно, когда иностранцы изъявляют желание стать гражданами России. Безусловно, это хорошая новость.

    Если у него будет желание, и у тренера сборной будет желание, это тот игрок, который может помочь. Как в свое время Марио Фернандес, так и Дуглас, если все это случится.

    Что касается нашей позиции, посмотрим. Сейчас невозможно думать о том, кто будет больше или меньше играть. Есть травмы, есть какие-то другие рабочие моменты.

    Когда сможет он не считаться легионером, тогда уже будем думать, что нам дальше делать, куда двигаться, что мы можем сделать в той ситуации, которая будет складываться.

    Когда это будет, пока сложно сказать, но думаю, когда будет у нас возможность об этом более детально поговорить, мы поговорим», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

  • Стало известно, когда Дуглас Сантос перестанет считаться легионером
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    • Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Действующий контракт 30-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

    Напомним, в 2023 году гражданами РФ стали бразильцы Клаудиньо и Малком. Первый по-прежнему играет за «Зенит», а второй летом прошлого года перешел из санкт-петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль».

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