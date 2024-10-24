Личка: Тюкавин и Карраскаль травмированы

Главный тренервысказался о травмированных футболистах команды.

«Лаксальт уже работает индивидуально. Он уже начинает тренироваться достаточно, динамика очень хорошая. Понятно, что впереди игра с "Химками", но, видимо, нужно еще подождать. Майсторович — ситуация чуть посложнее, поэтому мне тяжело сказать.

Тюкавин нездоров, к сожалению. Он получил сильный удар. Карраскаль тоже, в прошлой игре он выходил на 20 минут. Они оба травмированы, в Химках играть не будут. Они индивидуально работают с физиотерапевтами, значит, эти два игрока в воскресенье играть не будут. Другие футболисты, которые остались, с ними работают Марио (Личка) и Парш (Сергей Паршивлюк)», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Игра «Химки» — «Динамо» состоится в воскресенье.